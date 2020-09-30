Мертвую акулу нашли на берегу моря жители Приморья

Когда люди обнаружили акулу, она была уже мертва. Фото: Instagram-паблик vdk_news

Мертвую акулу-мако обнаружили жители Приморья на берегу бухты Емар во вторник, 29 сентября. Фото погибшей морской хищницы тут же разлетелось по Instagram-пабликам.

Люди, обнаружившие акулу, сообщили, что она была уже мертва. Но есть вероятность, что обитательница моря была выброшена волнами на берег еще живой.

Судя по частично попавшему в кадр изображению обуви, длинна мертвой акулы около метра, а значит это еще не взрослая особь. Средняя длина взрослых мако составляет около 3,2 м, а масса — 60–135 кг.

Зубы акулы-мако устроены не так, как у белой акулы, но могут нанести серьезные травмы человеку. Фото: Instagram-паблик vdk_news

О том, что акулу-мако недавно подстрелил из гарпунного ружья житель Приморья, «КП» писала на прошлой неделе.

Нужно отметить, что акула-мако считается специалистами одним из самых агрессивных видов акул, нападающих нередко и на человека. За период с 1980 по 2010 за этими акулами числятся 42 атаки на человека, 3 из которых закончились смертью пловцов.

Считается, что именно акула-мако напала на 16-летнего подростка в районе острова Желтухина в 2011 году. Парень получил тяжелые травмы ног.

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