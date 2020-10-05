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«Кинотуры» кинофестиваля «Меридианы Тихого» начались в Приморье

Киноартисты Юлия Куварзина, Олег Харитонов, Сергей Кошонин и Ольга Хохлова посетят 23 муниципалитета края
Источник:kp.ru
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"Кинотуры" по Приморскому краю пройдут до начала основной программы "Меридианов Тихого". Сайт фестиваля

"Кинотуры" по Приморскому краю пройдут до начала основной программы "Меридианов Тихого". Сайт фестиваля

Организаторы международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке «Меридианы Тихого» сообщили о том, что с понедельника, 5 октября, в рамках программы мероприятия стартуют «Кинотуры». Известные российские актеры театра и кино Юлия Куварзина, Олег Харитонов, Сергей Кошонин и Ольга Хохлова встретятся со зрителями и проведут творческие встречи в 23 муниципалитетах края.

Программа «Кинотуров»:

5-9 октября — актриса театра и кино Юлия Куварзина с творческой встречей «Между строк»:

5 октября в 18:00 — г. Спасск, Детская школа искусств;

6 октября в 18:00 — г. Дальнереченск, Дом культуры «Восток»;

7 октября в 18:00 — Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, Дом культуры;

8 октября в 18:30 — г. Лесозаводск, Районный дом культуры;

9 октября в 13:00 — Кировский р-н, п. Кировский, Районный дом культуры;

9 октября в 18:00 — Черниговский р-н, с. Черниговка, Районный центр культуры и досуга.

5-9 октября — актёр театра и кино Олег Харитонов с творческой встречей «Любви негромкие слова»:

5 октября в 18:00 — Пограничный р-н, п. Пограничный, Центр культуры и досуга;

6 октября в 18:00 — Октябрьский р-н, с. Покровка, Центр культуры и досуга;

7 октября в 13:00 — Хорольский р-н, с. Хороль, Детская школа искусств;

7 октября в 17:00 — Ханкайский р-н, п. Камень-Рыболов, Дом культуры;

8 октября в 18:00 — Хасанский р-н, п. Славянка, Дом культуры;

9 октября в 13:30 — г. Уссурийск, Приморский краевой колледж культуры.

11-16 октября — заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Кошонин с творческой встречей «Ну, здравствуй!..»:

11 октября в 18:00 — Анучинский р-н, с. Анучино, Районный дом культуры;

12 октября в 18:00 — Чугуевский р-н, с. Чугуевка, Дом культуры;

14 октября в 18:00 — Партизанский р-н, с. Владимиро-Александровское, Центр детского творчества;

15 октября в 14:00 — г. Артем, Выставочный центр «Галерея»;

15 октября в 19:00 — г. Владивосток, библиотека им. А. М. Горького;

16 октября в 13:00 — г. Владивосток, в/ч 25030.

11-15 октября — актриса театра и кино Ольга Хохлова с творческой встречей «Хохлова, браво!»:

11 октября в 17:00 — Яковлевский р-н, с. Яковлевка, Районный дом культуры;

12 октября в 18:00 — Михайловский р-н, с. Михайловка, Дом культуры;

13 октября в 19:00 — г. Фокино, Центр культуры и искусства «Спутник»;

14 октября в 13:00 — г. Находка, Музыккальный колледж;

14 октября в 18:00 — г. Партизанск, Городской дом культуры;

15 октября в 18:00 — Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, Районный дом культуры.

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