«Восточный Порт» и волонтеры провели уборку побережья бухты Врангеля в Находке

Участники субботника по уборке побережья бухты Врангеля. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

АО «Восточный Порт» и одноименный фонд в минувшие выходные организовали морской субботник на северо-восточном побережье приморской бухты Врангеля. Мероприятие под девизом «Вместе бережем планету!» прошло в рамках ежегодного экологического просветительского проекта стивидорной компании — «Экомарафон». Проект направлен на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения, и уже стал доброй традицией для портовиков и местного населения.

Проект «Экомарафон» прежде всего направлен на воспитание бережного отношения к природе у молодежи. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

В этом году, из-за сложной эпидемической ситуации, акции экопроекта стартовали позже обычного. В разных уголках района Находки Врангеля состоялись посадки цветов, сотен декоративных кустарников и деревьев, а накануне сезона летнего отдыха был очищен от мусора местный пляж Прикумск. На этот раз портовики, сотрудники и волонтеры Фонда «Восточный Порт» — более 70-ти человек — собрали около 100 мешков бытовых отходов, полиэтиленовую и пластиковую тару, оставшиеся на пляже после непорядочных отдыхающих. В этот же день весь мусор был отправлен на полигон ТБО.

Как и все мероприятия «Экомарафона», осенний морской субботник провели с соблюдением мер индивидуальной безопасности и «социальной дистанции». Кроме непосредственно уборки территории среди участников мероприятия были проведены: разминка, экологическая викторина и организован конкурс «за самую креативную фотографию» и «за самую необычную находку».

В этот же день весь мусор был отправлен на полигон ТБО. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

«Восточный Порт» организует и проводит морские субботники на побережье залива Находка ежегодно в рамках «Экомарафона», начиная с 2014 года. За это время в акциях проекта приняло участие свыше 3000 человек — работников порта, жителей Находкинского городского округа и представителей общественных природоохранных организаций. С берега и прибрежного дна собрано более 5000 тонн мусора.

Следующую уборку побережья портовики намерены провести в ближайшие выходные.

СПРАВКА:

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей.

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