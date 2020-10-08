Из-за скандала с гранитными лавками появился отдел дизайна городской среды Владивостока

Во Владивостоке по поручению мэра будет создан отдел дизайна городской среды Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке создается отдел дизайна городской среды. Среди задач нового подразделения администрации города: разработка и согласование элементов благоустройства, малых архитектурных форм, других объектов на территории города, разработка дизайн-кода города, колористических решений.

Отдел будет работать в управлении архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа. Как сообщает пресс-служба мэрии, на работу в отдел возьмут профессиональных дизайнеров и архитекторов — специалистов в области современных тенденций и технологий обустройства городских территорий.

— В отделе будут работать пять специалистов, все они разносторонние люди, знающие современные стандарты городского дизайна. И самое главное — они профессионалы своего дела. Работа по созданию такого отдела уже ведется, примерно через месяц специалисты пройдут все соответствующие проверки и приступят к работе, — заявил Олег Гуменюк.

При главе Владивостока намечено создать общественный совет по благоустройству. В него войдут урбанисты, архитекторы, дизайнеры, деятели культуры, активные граждане Владивостока. Это будет совещательный орган, который будет рассматривать общественно значимые вопросы городского благоустройства.

Кроме этого, будет проводиться общественное обсуждение вопросов благоустройства среди жителей, как оно проводилось в этом году при строительстве скверов, сообщает пресс-служба.

Не вызывает сомнения, что эти шаги администрации Владивостока вызваны недавним скандалом с гранитными лавками, установленными на центральной площади города, и последовавшей за ним реакцией губернатора края.

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