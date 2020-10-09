Тариф похоронный. Стало известно, сколько заработал полицейский, торговавший мертвыми душами во Владивостоке

По решению суда сотрудника полиции еще и лишили звания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этот раз на скамье подсудимых оказался бывший помощник оперативного дежурной группы владивостокской части полиции. Первореченский районный суд вынес ему обвинительный приговор, признав его виновным в получении взяток.

В рамках рассмотрения уголовного дела в зале суда удалось выяснить, что экс-сотрудник УМВД сотрудничал с ритуальными агентствами продолжительное время – в период с марта 2018 по ноябрь 2019 год. В этот период он получал взятки от трех представителей ритуальных агентств. Взамен «оборотень в погонах» предоставлял им информацию о смерти человека, адрес, где находится тело, и номер телефона, с которого был сделан вызов полицию.

Так слаженная работа позволяла представителям похоронного бизнеса без проблем связываться с родственниками умершего и заключать с ними документы об оказании ритуальных услуг. Кстати, долгое время было неизвестно, сколько именно получают недобросовестные сотрудники ведомства за такое сотрудничество. Тариф у нашего оперативника был неплохой: не менее 1 тысяч рублей за 1 умершего. В общей сложности старший прапорщик таким образом заработал 130 тысяч рублей.

- Обвиняемый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Вместе с тем, суд лишил его права работать в правоохранительных органах, занимать должности в государственной и муниципальной службе сроком на 3 года. В финале приговора осужденного лишили специального звания «старший прапорщик полиции». Решение суда пока не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откаты за трупы: СК и ФСБ выяснили, как скорая торговала мертвыми душами в Приморье

Силовики уже провели обыски в зданиях ритуального агентства, полиции и скорой помощи (читать дальше...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14