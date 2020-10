Первый в истории России фестиваль «День Кореи» проходит во Владивостоке

Фестиваль «День Кореи» проходит во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль пройдет сегодня, 10 октября, на главной площади Владивостока. Началось мероприятие ровно в полдень. Это первое совместное мероприятие в истории дипломатических отношений России и Кореи.

В программе: танцевальная программа с исполнением традиционных корейских танцев ансамблем «Ариран», представление традиционной корейской музыки, мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни, мастер-класс по традиционному корейскому макияжу, показательные выступления спортсменов по тхэквондо и представление ансамбля барабанщиков «Хэдон».

Гвоздем шоу станет конкурс кавер-танцев K-POP Cover Dance in the Russian Far East. Из 80 команд, которые направили заявки на участие в конкурсе, были выбраны 15 лучших. Команда, занявшая первое место, выступит на открытии музыкальной премии 30th Seoul Music Awards в Корее в январе 2021 года.

Закончится фестиваль проекционным шоу на здании «Дальрыбвтуза» на улице Светланской и красочным фейерверком.

Мероприятие посвящено празднованию которые были подписаны 30 сентября 1990 года.

