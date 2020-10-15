Распознавать «лица» тигров в Приморье будут компьютерное зрение и нейронные сети

Каждый тигр имеет уникальный рисунок на шкуре. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

Тестирование автоматизированной системы идентификации амурского тигра (СИАТ) проводит в Приморье компания «Системы компьютерного зрения». Используя алгоритмы компьютерного зрения и сверточные нейронные сети, система способна распознавать по рисунку шкуры и вести учет особей амурского тигра, прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек.

Система была разработана по заказу и при участии Центра «Амурский тигр». Ее создание началось в 2019 году. Для реализации идеи выбрали компанию с большим опытом создания программного обеспечения.

— Разрабатываемой системе было нужно решить целый ряд задач. Первая — найти на фотографии с фотоловушки тигра и убедиться, что на снимке оказался именно он. В кадр могло попасть и другое животное. Вторая — распознать всех «попавшихся» полосатых по отдельности, если в кадре несколько особей. Следующая задача — аккуратно выделить контур каждого тигра на фотографии на фоне травы, деревьев и других естественных укрытий для дальнейшей идентификации. И после завершения всех перечисленных операций тигр должен быть сравнен с имеющейся базой и идентифицирован, — рассказал технический директор «Систем компьютерного зрения» Михаил Смирнов.

Нейронная сеть способна выделять на снимках «маски» - контуры объектов для присвоения каждому пикселю определенного класса. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

Тестовая точность системы — 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически стопроцентная точность у распознавателя, определяющего конкретную особь.

СИАТ поможет ученым обрабатывать огромные массивы данных. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

Сейчас система проходит тестовые испытания на территории федеральных и региональных ООПТ в Приморском крае и в Еврейской автономной области, где реализуется программа реинтродукции амурского тигра. Данное программное решение — это не просто система по распознаванию тигров, но и база данных, позволяющая хранить огромный массив информации о тиграх, сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр».

— С учетом того, что к системе есть онлайн-доступ, мы рассматриваем ее в будущем как единую систему хранения и обработки данных об амурском тигре. После завершения тестовых испытаний мы обеспечим доступ в систему специально уполномоченных органов всех субъектов ареала тигров, а также учреждений Минприроды России, — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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