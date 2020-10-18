Мечи, щиты и кольчуга: рыцарские бои прошли в центре Владивостока

Горожане остались в восторге от поединков. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Жители Владивостока смогли прикоснуться к Средневековью. В центре города на улице Светланской вчера вечером, 17 октября, развернулся фестиваль «В_город». Для гостей мероприятия организаторы приготовили концерт, ярмарку и даже рыцарские бои, сообщает администрация Владивостока.

На несколько часов жители Владивостока смогли погрузиться в атмосферу настоящего Средневековья – кузнецы, сувенирные лавки и фуд-корт. Но больше всего на гостей мероприятия произвели впечатление настоящие рыцарские бои, которые проходили на специально отведенной площадке.

Сопровождался фестиваль концертом.

Сопровождался фестиваль концертом. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

У гостей мероприятия была возможность познакомиться со Средневековьем. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

На фестивале можно было также приобрести памятные сувениры. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока