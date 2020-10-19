В Приморье завершены поиски пенсионера, заблудившегося на популярном туристическом маршруте

Спасатели оперативно нашли туриста Фото: Милана СОКОЛ

Недалеко от Находки в воскресенье пропал мужчина 1937 года рождения. На поиски пенсионера в район горы Брат выдвинулись трое спасателей. К счастью, пожилого туриста удалось обнаружить довольно быстро. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Тревожный вызов в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступил утром 18 октября. На поиски пенсионера в 11:15 выехала группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. Местного жителя удалось найти в 16:45. Обошлось без серьезных последствий.

Стоит отметить, что недавно одиночный поход в лес в Приморье закончился трагедией. Пожилая жительница Партизанска отправилась за шиповников и не вернулась. За судьбу женщины переживали многие, были организованы поиски с участием спасателей, полиции и волонтеров. Однако итог у истории оказался печальным.

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