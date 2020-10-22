Трасса колом во все стороны. Ремонт дороги в «Безнадеждинске» снова спровоцировал многокилометровые пробки

Ремонт дороги стал причиной длинных пробок Фото: принтскрин видео.

Второй день подряд Надеждинской район Приморья скован пробками. Причина проста – масштабный ремонт трассы, который затеяли в административном центре. Автомобилисты простаивают часами в многокилометровых заторах, пытаясь миновать проблемный участок. Местные уже в шутку переименовали Вольно-Надеждинское в Безнадеждинск.

И без того сложную дорожную обстановку накануне усугубила поломка большегруза. Единственная полоса в направлении Владивостока попросту оказалась заблокирована.

«Можно же организовать временный объезд. Да, придется засыпать часть траншеи... Но что делать? Все же люди!!! Да и вообще, такой масштабный ремонт нужно делать ночью!», «Жесть. Просто жесть, бедные люди», «Там каждый день беда», «Это никогда не закончится», – сетуют приморцы.

Сегодня трасса скована пробками в оба направления. С одной стороны транспортный затор в Вольно-Надеждинское начинается от Мирного, с другой – с поворота на Соловей-Ключ.

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