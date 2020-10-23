Почта России в Приморском крае получила новые автомобили

Новые авто помогут ускорить доставку

В Приморский край поступили 19 новых автомашин LADA Largus и два автомобиля «Камаз». В ближайшее время они выйдут на почтовые маршруты и позволят еще более оперативно доставлять письма и посылки, что особенно важно в предновогодний период с высоким спросом на ускоренную доставку почты.

«На пороге высокого сезона доставки почты мы укрепили материально-техническую базу. Новые отечественные легковые и грузовые автомашины станут надежным подспорьем для оперативной и качественной доставки почтовых грузов», – рассказал заместитель директора по логистике макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Юрий Ванеев.

Автомобили LADA Largus будут задействованы на курьерской доставке по городу. Они адаптированы для перевозки почтовых отправлений и оснащены дополнительным оборудованием, маячками, сиренами, сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин. Грузоподъемность таких машин составляет 750 кг. Отметим, курьерскими услугами Почты России регулярно пользуются организации, интернет-магазины, а также частные лица.

Среднетоннажный автомобиль «Камаз» предназначен для работы на маршрутах по территории края. Комплектация грузового авто выполнена специально для Почты России, как с точки зрения технического оснащения для эксплуатации в сложных дорожных условиях, так и с точки зрения внешнего облика.

Напомним, Почта России является крупнейшей российской логистической компанией. Только в Приморском крае автомобильный парк насчитывает 270 автомашин, а на почтовых маршрутах работают 212 водителей. Почта России приобретает транспортные средства крупными партиями, что позволяет экономить значительные денежные средства. При этом, закупая автомобили, произведенные в России, компания участвует в программах поддержки отечественной промышленности.

В Приморье поступило больше 20 новых авто

Информационная справка

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. В состав Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России входят 9 субъектов Российской Федерации: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.