Пожар на складах в Находке: жители напуганы густыми столбами дыма

Пожар в Находке. Скриншот видео Instagram-паблик gorod_nhk

В одном из Instagram-пабликов, посвященных жизни приморского города Находка, появилась информация о сильном пожаре, возникшем сегодня, 23 октября, на базе ТСК «Арктика» в районе ЖБК. Сообщается, что сгорели старые складские помещения.

На месте работают пожарные расчеты.

Что именно в них хранилось пока неизвестно, хотя комментирующие видео в паблике характеризуют территорию как "огромную свалку тары".

Комментаторы не исключают и криминальной причины возникновения пожара.

- Кому-то нужно место! Здравствуйте 90 - е!

Информация обновляется.

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