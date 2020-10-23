8 миллионов раз в сентябре был оплачен проезд в общественном транспорте на Дальнем Востоке с помощью эквайринга Сбербанка

Безналичная оплата стала особенно популярна в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта Сбербанк подвел промежуточные итоги развития транспортных проектов. На Дальнем Востоке услуга безналичной оплаты проезда в общественном транспорте пользуется всё большей популярностью. Так, количество оплат в сентябре 2020 года составило более 8 млн, в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем в 2 раза. 2 лидирующих города в оплатах банковской картой – Хабаровск и Владивосток.

– Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на более чем 2500 транспортных средств в почти 20 населенных пунктах на территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка, и эти цифры продолжают увеличиваться. Удобные, безопасные и инновационные решениям помогают с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с региональными муниципалитетами, – отметила Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного Сбербанка.

Так, сегодня оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом могут жители и гости Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Большого Камня, Артёма, Уссурийска, Арсеньева, Фокино, пос. Дунай, Благовещенска, Белогорска, Свободного, Сковородино, Магадана, Южно-Сахалинска, Холмска, Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 50 городах страны. К примеру, сейчас действует акция для жителей и гостей города Хабаровска: до 31 декабря 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка могут ездить в городском транспорте со скидкой в размере 5 рублей. Сэкономить на проезде можно при проезде в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. С ноября планируется проведение еще более десяти акций.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.