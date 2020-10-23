Грядущий циклон привел энергетиков Приморья в режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба ДРСК

Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) из-за ухудшения погодных условий 23 октября перешел на работу в режиме повышенной готовности.

По данным пресс-службы компании, в случае необходимости к устранению последствий непогоды готовы приступить 103 бригады и 163 единицы техники. Подготовлен запас материалов, организован мониторинг погоды.

Напомним, согласно прогнозу погоды, в предстоящие выходные дни край окажется под влиянием циклона, который будет медленно смещаться над Татарским проливом. В субботу, 24 октября, в центральных и местами восточных районах пройдет снег. Интенсивный снегопад ожидается на севере региона. В отдельных районах возможна метель и гололед. Осложнится дорожная обстановка. Ветер в большинстве районов края будет сильным.

В связи с ухудшением погодных условий не исключен риск нарушения электроснабжения и повреждения линий электропередачи. В период непогоды жителям Приморья надо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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