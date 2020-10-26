Ученые ДВФУ сообщат результаты независимого исследования гибели морских животных на Камчатке

6 октября 2020 года на Камчатку прибыла группа ученых ДВФУ для проведения независимого расследования массовой гибели морских животных. Фото: пресс-служба ДВФУ
Команда ученых ДВФУ, проводившая независимое комплексное исследование массовой гибели морских организмов у берегов Камчатки в районе Авачинской бухты, на заседании Ученого совета ДВФУ представит свои выводы о ситуации.
С научным докладом выступит Кирилл Винников — заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов.
Основой для доклада стали результаты исследования акватории Авачинского залива и анализ взятых проб в лабораториях ДВФУ и ДВО РАН.
В обсуждении доклада примет участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вице-президент РАН Андрей Адрианов, сообщила пресс-служба университета.
Доклад будет сделан сегодня, 26 октября, в 15:30. Его трансляция будет доступна на YouTube-канале ДВФУ, на сайте и в официальных сообществах ДВФУ в Facebook и ВКонтакте.
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