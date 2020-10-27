Дальнобойщики Приморья прекратили забастовку на границе с Китаем

Забастовка водителей большегрузов на границе России и Китая в Приморье длилась неделю Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Сегодня, 27 октября, возобновилось движение грузового автотранспорта через международный автомобильный пункт пропуска «Пограничный» на российско-китайской границе.

О забастовке водителей фур, вызванной ужесточениями Китаем правил пересечения границы, «КП-Владивосток» подробно писала ранее. Китайские власти ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Кроме того КНР требовала немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов, что сильно сократило объем автотранспорта, пересекающего границу.

— Правительство Приморского края, понимая обоснованность мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, введенных сопредельной стороной, приложило все возможные усилия для выработки компромиссного решения, которое устроило бы и наших соседей, и российских участников внешнеэкономической деятельности, — сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Краевые власти дали водителям возможность проходить тестирование на наличие COVID-19 прямо возле пунктов пропуска. Также была достигнута договоренность с китайской стороной об увеличении количество автотранспорта, ежесуточно пересекающего границу, и о том, что на российскую территорию сразу будут возвращаться только тягачи, не ожидающие обратного груза.

Теперь пропуск автотранспорта через МАПП «Пограничный» будет осуществляться ежедневно до 14:30 по российскому времени. С начала работы пункта пропуска в 9 часов через границу будет успевать проходит до 45 единиц автотранспорта.

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