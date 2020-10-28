Исчезнувшего местного жителя разыскивают в Хасанском районе Приморья

В поисках пенсионера участвуют родственники, полиция района и добровольцы. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Вторую неделю в Хасанском районе Приморья ведутся поиски пропавшего местного жителя 1952 года рождения. Симуков Сергей Васильевич ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. В поисках пенсионера, кроме родственников, участвуют также полиция района и добровольцы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю.

В последний раз пенсионера выдели в начале октября. Он покупал продукты в ближайшем от дома магазине.

Родственники пропавшего уверяют, несмотря на пожилой мужчина в здравом сознании и деменцией не страдал.

Пока обход местности не дал положительного результата.

Приметы мужчины: на вид 70 лет, рост 178 см, волосы седые, глаза голубые.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, сообщить в ОМВД России по Хасанскому району.

Контактный телефон: дежурная часть (46987) 8-42-331 или по телефону 8-914-718-22-40.

Пропавший Симуков Сергей Васильевич. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

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