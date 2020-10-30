В Приморье решается вопрос о прекращении плановой медпомощи, диспансеризации и профосмотров в поликлиниках

Зафиксированы случаи заболеваемости COVID-19 у пациентов Артемовской городской больницы №1 Фото: Милана СОКОЛ

Хотя решение о полном прекращении оказания плановой медицинской помощи в Приморье пока не принято, на ближайшие четыре недели внесены изменения в маршрутизацию госпитализации пациентов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

По ее словам зампреда правительства, медики ежедневно анализируют эпидобстановку и принимают точечные решения в соответствии с ситуацией. В случае продолжения роста заболеваемости COVID-19 будет принято решение о приостановке плановой медпомощи, так как силы и средства медорганизаций не безграничны.

Как сообщала «Комсомолка», три медицинские организации (Краевая клиническая больница № 1, Владивостокская клиническая больница № 1 и Владивостокская клиническая больница № 2) вчера уже прекратили плановую госпитализацию.

— Связано это с тем, что у нас зафиксированы случаи заболеваемости COVID-19 у пациентов Артемовской городской больницы № 1. Чтобы предотвратить распространение внутрибольничного инфицирования персонала и других пациентов, Артемовская горбольница закрыта на прием пациентов на две недели. Соответственно потоки пациентов из Артема, Надеждинского и Шкотовского районов перераспределены в ведущие медучреждения Владивостока, — прокомментировала краевой министр.

Сообщается, что если ситуация будет благополучной, то через четыре недели эти медучреждения вернутся к оказанию плановой помощи.

На рассмотрении краевого минздрава находится вопрос о приостановке проведения диспансеризации и профилактических осмотров в поликлиниках Приморья, поскольку все ресурсы в таких учреждениях сейчас в полной мере задействованы в оказании помощи пациентам с пневмониями и COVID-19. Решение будет принято в течение двух дней.

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