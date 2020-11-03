Орден Красной Звезды за бой под Сталинградом доставили во Владивосток

Передать награду семье героя помогли депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский и Ильдар Бикбаев. Фото: «Единая Россия»

Во Владивостоке состоялась церемония вручения Ордена Красной Звезды родственникам Гвардии лейтенанта Николая Крыпаева, который погиб на Донбассе во время Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря работе поисковиков Международной вахты памяти на Донбассе в 2019 году.

Вахта памяти – проект всероссийского поискового движения, цель которого увековечить память погибших бойцов.

Восстановление памяти о событиях войны дает возможность увидеть, как они повлияли на каждую конкретную семью, считает депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский.

«Сама история этой награды, поиска родных героя – фантастическая и достойна экранизации. Семья узнала о жизни своих предков и о родственниках в другом конце страны благодаря ордену и соцсетям. Мы планировали большое мероприятие с участием школьников, молодежи, патриотических и ветеранских организаций. Должно было все пройти еще накануне 9 мая. К сожалению, пандемия вносит свои коррективы, нам всем приходится соблюдать меры защиты. Сейчас, конечно, ни о каких массовых мероприятиях не может быть и речи, но тянуть дольше с вручением награды было нельзя. Для нас главное, что награда теперь – в семье героя. Это важно, как мы увидели, и для всех родственников гвардии лейтенанта Николая Крыпаева, и для Владивостока, и для всех нас. Это значит, что мы помним обо всех, кто воевал и погиб во время Великой Отечественной войны», - сказал Виктор Пинский.

Поисковикам удалось разыскать родственников гвардии лейтенанта Николая Крыпаева. Фото: «Единая Россия»

Участие в церемонии приняли члены семьи Николая Крыпаева из Владивостока – в городе живут его внуки и правнуки, – а также внучатая племянница из Екатеринбурга. Кроме того, во Владивосток из ДНР прибыл командир республиканского поискового объединения «Донбасс» Александр Мальцев.

Именно по его инициативе в сентябре прошлого года была организована поисковая операция Международной вахты памяти на территории Шахтерского и Амвросиевского районов Донецкой Народной Республики. В ней приняли участие 80 поисковиков из разных регионов России. В ходе операции они подняли из земли останки 54 военнослужащих, погибших в боях за Донбасс. Именно там, на высоте 188,4 юго-западнее Григоровки, был обнаружен орден Николая Крыпаева.

«Сначала мы нашли фрагмент ордена. Стало понятно, что где-то там же остальные части. Позже мы обнаружили весь орден № 155693. Останки мы не обнаружили, но теперь знаем, где их надо искать уже в следующем сезоне. Через депутата Госдумы Ильдара Бикбаева, с которым мы знакомы много лет, как с основателем поискового движения России в Башкортостане, мы сделали запрос в Минобороны о том, кто был награжден этим орденом. Выяснилось, что жена бойца жила на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке. Так мы вышли на родственников во Владивостоке. А благодаря участию в этой истории двух депутатов Госдумы – Виктора Пинского и Ильдара Бикбаева, нам всем удалось здесь сегодня собраться», - рассказал Александр Мальцев.

Крыпаев Николай Иванович, 1910 года рождения, гвардии лейтенант, командир пулеметного взвода из г. Владивосток на момент гибели 26 июля 1943 года служил в 86-й гвардейской стрелковой дивизии 250-го гвардейского стрелкового полка. Орденом Красной Звезды он был награжден за бой 26 декабря 1942 года в районе населенного пункта Чиково Сталинградской области. Тогда он был старшиной роты и возглавил ее за выбывшего командира – повел роту в атаку. В результате его действий рота отбила Чиково у противника.

«Я благодарен коллеге-депутату от Приморья Виктору Пинскому, мэру Владивостока Олегу Гуменюку за то, что организовали эту встречу. Потрясающую работу провели участники Вахты памяти. Люди по крупицам восстанавливают историю нашей страны, на то, что на их территории и сегодня все непросто», - отметил Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы от Башкортостана.

Орден собирали из фрагментов. Фото: «Единая Россия»

О том, какое значение передача ордена на хранение имеет для семьи, рассказала Елена Морозова, внучатая племянница Николая Крыпаева.

«Я занималась восстановлением истории семьи и на сайте Минобороны обнаружила, что брат моего деда был награжден Орденом Красной Звезды за бой под Сталинградом у хутора Чикова, и узнала, что его семья проживала во Владивостоке, на улице Всеволода Сибирцева. Решила поискать через соцсети и по фамилии – она редкая для Приморья - нашла своих родственников во Владивостоке. А параллельно, оказывается, в это время на Донбассе поисковики нашли орден и вышли на нас. Меня не оставляло ощущение, что я внутри книги или фильма. Мы встретились благодаря ордену. Представьте, он 76 лет пролежал в земле. До 43-го года его давали только за боевые заслуги. 26 июля в районе, где погиб брат деда, была лавина огня – это юг Курской дуги. Там осталось лежать очень много людей. Мы все изучали историю в школе, но когда ты видишь, как конкретные исторические события повлияли на твою семью, начинаешь смотреть на все другими глазами», - сказала Елена Морозова.

Орден Красной Звезды Николая Крыпаева – не единственный подарок Владивостоку от поисковиков Донбасса. Александр Мальцев привез в столицу Дальнего Востока также сборник информации о моряках-тихоокеанцах, погибших в боях за Донбасс. В нем фамилии, фотографии и истории конкретных людей.