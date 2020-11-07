В Приморье ночной гость прямо под камерой «расчехлил» Lexus

Мужчина украл детали авто Фото: принтскрин видео.

Волна краж автомобильных зеркал, которая буквально захлестнула Уссурийск, продолжается. И, если раньше основными жертвами злоумышленников становились хозяева авто эконом и среднего класса, то сейчас некоторые похитители перешли на сегмент подороже. В прицел камеры видеонаблюдения попал один из таких инцидентов. Выходка неизвестного воришки будет стоить хозяину люксовго внедорожника довольно кругленькую сумму.

Как известно, злоумышленники орудуют по ночам или ранним утром. По словам жителей Уссурийска, массовые кражи зеркал авто начались еще летом. В этот раз действия развернулись возле дома №3 на Мельничной. На кадрах отчетливо заметно, как мужчина в капюшоне обследует припаркованные авто в поисках наживы. Затормозив у одной из машин, и судя по всему, открутив полотно, неизвестный приметил Lexus LX570. Как поделился владелец джипа в социальных сетях, с машины были сняты оба зеркала. Автомобилист теперь ищет очевидцев и надеется вернуть похищенные детали, хотя бы за вознаграждение.

Местные жители даже задумались о патрулировании улиц, желая остановить ночной произвол.

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