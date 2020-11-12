Умер почетный гражданин Владивостока, общественный деятель Геннадий Турмов

Геннадий Петрович Турмов (в центре). Фото: Instagram-паблик pushkinskiy_teatr

На 79-м году жизни ушел из жизни доктор технических наук, профессор, общественный деятель, писатель, бывший ректор Дальневосточного государственного технического университета, почетный гражданин Владивостока Геннадий Петрович Турмов.

Как сообщают друзья Геннадия Петровича в социальных сетях, причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.

Геннадий Петрович Турмов родился 28 августа 1941 года в многодетной семье в селе Подгорное (ныне находится в черте Воронежа). В 1946 году с семьей переехал в Уссурийск. После окончания местной школы поступил на кораблестроительный факультет ДВПИ имени Куйбышева. Окончил учебу в вузе с отличием.

В 1969–1991 годы служил в ВМФ СССР, с начала на Черноморском, а затем на Тихоокеанском флоте: после срочной службы перешел на научную и преподавательскую работу в ТОВВМУ, где работал около 20 лет. Уволился в запас в звании капитана 1-го ранга.

В 1992 году Геннадий Турмов перешел на работу в Политехнический институт проректором по научной работе. Вскоре стал ректором вуза, реорганизованного в Дальневосточный государственный технический университет. Турмов возглавлял ДВГТУ до 2007 года, впоследствии став его президентом.

Избирался депутатом Законодательного собрания Приморского края и Думы города Владивостока. Геннадий Турмов был удостоен звания «Почетный гражданин Владивостока», являлся Заслуженным деятелем науки и техники Российской Федерации, лауреатом Премии Президента Российской Федерации, награжден многочисленными орденами и медалями.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Петрович Турмов — человек, который дал жизнь нынешнему Пушкинскому театру. Спасибо Деятелю, Просветителю, Инженеру и Поэту! Ушел мечтатель, преображавший наш город, способный созидать и совершать добрые дела! С нежностью и благодарностью будем помнить и беречь его славное наследие», — говорится в сообщении на официальной странице Пушкинского театра ДВФУ в социальной сети Instagram.

Коллектив «Комсомольской правды — Владивосток» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Петровича.

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