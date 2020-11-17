Мощный пожар уничтожил постройку на элитной земле во Владивостоке

Серьезный пожар случился в частном секторе Фото: принтскрин видео.

Минувшим вечером в районе проспекта Красоты во Владивостоке произошел серьезный пожар. Это уже не первый случай возгорания ветхих строений в престижном районе города, где цены на землю просто астрономические. В этот раз ЧП случилось в нежилой постройке, огонь успел быстро распространиться. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тревожный вызов на пульт пожарного гарнизона города Владивостока с улицы Всеволода Сибирцева поступил в 20:38. Спустя 5 минут к месту происшествия прибыли первые расчеты. Специалисты установили, что горит нежилая одноэтажная постройка.

– Приступив к тушению, в 20:50 пожар был локализован, а в 22:07 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, – прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В тушении участвовали 10 специалистов и 3 единицы техники. Напомним, весной в частном секторе на Всеволода Сибирцева также произошел крупный пожар.

– Под новую высотку место очищают, – выдвигают догадки в сети приморцы.

Точную причины происшествия смогут установить эксперты, после проверки.

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