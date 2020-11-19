Какие сладости найдут дети Приморья в праздничном гостинце

Сладкие новогодние подарки в Приморье получат почти 200 тысяч детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние сладкие наборы для детей Приморья, подготовленные фабрикой «Приморский кондитер», войдут многие любимые жителями края конфеты. Общий вес каждого подарка составит 650 граммов, сообщили представители министерства образования региона.

В наборы включены конфеты помадные, молочные, глазированные кондитерской глазурью «Черемушковая свежесть», «Цап-царап», «Шамора», «Ливадия» и «Хасаночка», конфеты типа пралине «Гном-озорник», «Артемка», а также конфеты «Мышки-норушки» и «Пралиновые с кунжутом».

Также в праздничном гостинце дети увидят вафельные конфеты «Ананасные», «Кот скороход», «Дальневосточный мишка» и «Уссурийский мишка». Любителям желейных сладостей придутся по вкусу конфеты «Фестиваль со вкусом апельсина» и «Фестиваль со вкусом яблока», сделанные на агар-агаре. Леденцовая карамель, которую также включили в подарок, носит название «Долька счастья».

Не обошелся набор и без фирменной плитки темного шоколада с морской капустой.

— В каждый сладкий подарок войдут 36 шоколадных конфет, 8 карамельных и одна плитка темного шоколада, — уточнила первый замминистра образования Приморского края Ирина Бушманова.

Сладкие подарки в Приморье в новогодние дни краевые власти приготовили для почти 200 тысяч детей. Из бюджета региона на оплату праздничных наборов было выделено 49,3 миллиона рублей.

Все подарки подготовят и доставят в муниципалитеты Приморья до Нового года.

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