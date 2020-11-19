В Приморье без света из-за циклона остались около 30 тысяч человек

На утро 19 ноября без электричества остаются примерно 30 тысяч жителей Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Множество приморцев оставила без света непогода. Аварии на электросетях устраняются, сообщает пресс-служба правительства края. Аварийные бригады коммунальных служб региона ликвидируют повреждения на электросетях, вызванные циклоном.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, налипание мокрого снега на проводах, обледенение, сильный ветер привели к многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артеме и других муниципалитетах.

— По предварительным оценкам на утро 19 ноября без электричества остаются примерно 30 тысяч жителей Приморья. Сейчас идет восстановление поврежденных участков, осложняется ремонт продолжающимися осадками и сильным ветром. Задействованы дополнительные бригады, техника повышенной проходимости, — уточнила Елена Пархоменко.

Из-за осадков, которые продолжаются, точные сроки устранения аварий назвать сложно — где-то подключение потребителей происходит быстро, где-то дольше, уточняют специалисты.

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