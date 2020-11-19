Во Владивостоке сорвавшаяся с крыши плита уничтожила авто и едва не придавила мужчину

Плита угодила на припаркованную машину. Фото: dpskontrol125rus

Владивосток продолжает оправляться от удара стихии, обрушившейся на город. Снег с дождем стали причиной отключения электричества, обрушения деревьев и столбов, коммунальные аварии, к сожалению, еще не закончились. В Ленинском районе Владивостока с крыши спикировала бетонная плита, буквально расплющив автомобиль. Лишь благодаря быстрой реакции владельца, обошлось без трагедии.

ЧП произошло в доме №34 на улице Нейбута. Владелец успел отбежать от машины буквально за считанные секунды до падения. 19 ноября для мужчины, пожалуй, станет вторым Днем рождения.

Тяжелая плита раздавила машину. Фото: dpskontrol125rus

Как предполагают жильцы дома, плита могла обрушиться из-за тяжести. На крыше много различных проводов, которые сильно обледенели. Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разбираться специалистам. А хозяину уничтоженного авто, судя по всему, придется походить по инстанциям. Nissan X-Trail не подлежит восстановлению.

У многих автомобилистов сегодня крайне сложный день. Машины в разных районах города страдают из-за падения деревьев и сорвавшихся глыб льда. Водителям стоит проявить особую бдительность и заранее продумать места парковки.

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