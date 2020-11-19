СберМобайл запустил виртуальную сим-карту eSIM в приложении Сбербанк Онлайн

Виртуальная сим-карта eSIM в приложении Сбербанк Онлайн - это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов Фото: pixabay.com

Виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии СберБанк Онлайн. В отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM — это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Чем eSIM лучше обычной сим-карты.

— Не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут использовать как абоненты СберМобайл, так и клиенты других операторов.

— Может работать одновременно с имеющейся в телефоне сим-картой: пользователь сам выбирает, на какой номер будут поступать звонки и сообщения, а какой использовать, например, для выхода в интернет.

— Оформляется и управляется в приложении «СберБанк Онлайн». Виртуальная сим-карта от СберМобайла обеспечивает максимальную доступность услуг связи. Не нужно ехать в офис оператора, сканировать документы и QR-коды, скачивать дополнительные приложения. Профиль загружается автоматически нажатием одной кнопки в СберБанк Онлайн, что делает процесс подключения eSIM полностью бесшовным для клиента. В мобильной версии СберБанк Онлайн всегда можно быстро и удобно проверить баланс eSIM и ее статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь.

— Удобна в использовании: eSIM нельзя потерять или испортить, у нее нет срока годности.

— Можно оформить любое количество виртуальных карт.

Кто может воспользоваться eSIM

— Технология уже доступна первым 10 тысячам пользователей в 68 регионах страны. Список работающих с eSIM устройств — на сайте СберМобайл.

— Использование eSIM отвечает всем требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.

— Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги. Новая услуга — оформление eSIM в СберБанк Онлайн — полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы Сбера, — прокомментировал событие первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

СПРАВКА:

СберМобайл — ключевой бренд оператора связи ООО «Сбербанк-Телеком». Компания входит в экосистему Сбера и предлагает самые современные способы подключения, стабильную связь, сбалансированные тарифы как для частных лиц, так и для бизнеса. К настоящему моменту услугами СберМобайла могут пользоваться жители более 68 регионов страны с потенциалом аудитории более 80% населения РФ.

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