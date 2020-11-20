На энергообъектах Приморья продолжаются аварийно-восстановительные работы

Энергетики ведут восстановительные работы в круглосуточном режиме. Фото: пресс-служба ПАО «РУСГИДРО»

Этой ночью энергетики ДРСК завершили первый этап аварийно-восстановительных работ на двух ЛЭП 110 кВ, питающих Первомайский район. Ночью в работу была включена ПС 110 кВ «Амурская», которая питает часть центра Владивостока. Сейчас к включению готовится ПС «Горностай» для возобновления подачи воды потребителям части г. Владивостока. В течение ночи работы велись на Русском острове. Энергетики запитали ПС 35 кВ «КЭТ» и ПС Оборонэнерго 35 кВ «Зелёная». Также работы продолжались на линиях электропередачи в пригороде Владивостока.

В течение дня запланированы работы по включению подстанций, питающих районы Тихой и Чуркина. Для этого будут привлечены дополнительные силы и средства. Восстановление электроснабжения потребителям Владивостока является приоритетной задачей энергетиков.

Кроме этого, продолжаются аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах края. Работы идут в Артемовском и Партизанском ГО, Лазовском Шкотовском, Михайловском, Спасском и Надеждинском районах. Помощь приморским энергетикам оказывают дополнительные бригады из Хабаровского края, ЕАО и Амурской области.

Напомним, в Приморье 19 ноября прошел южный циклон, который сопровождался ледяным дождем, снегом и сильным ветром. На проводах образовалась ледяная корка более 20 см, что стало причинами обрывов и провисания проводов ЛЭП и привело к многочисленным отключениям электроэнергии в регионе. В настоящее время в крае сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, осадки в виде снега продолжаются.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

Справка: АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 58004 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 подстанций, установленная мощность 11 737 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро - одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.