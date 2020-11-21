Да будет свет: энергетики восстанавливают линии, питающие Первомайский район

Тысячи жителей остаются без света Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледовый апокалипсис во Владивостоке, длившийся трое суток, стал причиной десятков, а то и сотен коммунальных аварий. Особенно пострадали жители Первомайского района: многие дома остались не только без воды, но и без света. Но на этом беды горожан не закончились, вчера стало известно об еще одной серьезной поломке - в районе упали две опоры ЛЭП. Гололед в разы увеличил вес провода, что и привело к падению.

Сегодня, 21 ноября, энергетики уже приступили к восстановительным работам на линии 110 кВ, питающей Первомайский район.

- Перед энергетиками и сотрудниками МЧС стоит задача подготовить места для установки новых опор, демонтировать упавшие опоры и расчистить трассу ЛЭП от обломков деревьев. Для скорейшего завершения восстановительных работ решено увеличить протяженность пролета и установить новые опоры в рамках существующей трассы, минуя территорию кладбища, - поделились в пресс-службе ДРСК.

По словам представителей компании, ремонт на линии планируется завершить в понедельник.

Несмотря на то, что погода в городе стабилизировалась, новые аварии не исключаются. Из-за вибрации, таяния и падения льда могут произойти повторные обрывы проводов. Жителей просят предельно осторожными и обо всех повреждениях ЛЭП сообщать на диспетчерские пункты филиала.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.

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