Это десятки тысяч приморцев: Надеждинский и Хасанский районы остались без электроэнергии

Непогода вызвала серьезную аварию на ЛЭП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в Надеждинском районе Приморского края произошла авария на ЛЭП. Без электроэнергии остались все жители муниципалитета - это десятки тысяч человек. Более того, линия электропередач распространялась и на Хасанский район, поэтому дома местных жителей также обесточены.

Несмотря на то, что в Приморье уже действует режим чрезвычайной ситуации, авария побудила краевых властей с сегодняшнего дня ввести еще и муниципальный режим ЧС в Надеждинском районе.

В администрации Надеждинского района уточнили, что бригады ДРСК, казаки и лесоохрана уже приступили к работе. Возобновить подачу электроэнергии собираются до сегодняшнего вечера, 21 ноября.

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