"Сад тоже в состоянии стресса!": сотрудники Ботанического сада во Владивостоке просят о помощи

В Ботаническом саду под угрозой находятся тропические растения. Фото: botsad_vladivostok

Непогода лишила оранжерею Ботанического сада-института ДВО РАН отопления. Сотрудники техслужб сада уже больше суток поддерживают температуру резервными способами. Коллекция редких тропических растений находится под угрозой.

Вчера, 20 ноября, работники Ботанического сада попросили жителей Владивостока помочь топливом для генераторов - АИ - 92, а также углем для поддержания температуры котлов.

- Новостная лента пестрит ужасами разрушений, которые нанес циклон! Свет, вода, отопление... Наш сад тоже в состоянии стресса! В нашей оранжерее уже почти сутки нет электричества. Друзья, нам нужен живой бензин! Самостоятельно мы не можем его оплатить, - гласит пост в официальном инстаграм-аккаунте сада.

Неравнодушные жители откликнулись и оказали оперативную помощь. Бензин, по словам представителей сада, до сих пор привозят, но электроэнергия в оранжерее все еще отсутствует.

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