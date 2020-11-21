Людей с Русского острова будут вывозить паромом

Приморцы пытаются выехать с Русского острова. Фото предоставлено читателями

Олег Кожемяко в социальных сетях рассказал, что пока движение по Русскому мосту закрыто, в правительстве приняли решение организовать паром для вывоза людей с территории острова на материк. Более точную информацию о месте и времени погрузки на паром дадут позднее.

По словам представителей губернатора, движение по мосту все еще опасно для жизни: наледи и сосульки с вантов продолжают падать.

Напомним, что решение по открытию движения будет приниматься после 17 часов вечера 21 ноября. На данный момент на территории выставлены наблюдательные посты для мониторинга обстановки.

Кроме того, из-за сильного обледенения на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта, по информации ФКУ ДСД "Дальний Восток", не пострадала.

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