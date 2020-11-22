В самый пострадавший район Владивостока доставили 10 генераторов

Фото: предоставлено ДРСК

Энергетики устанавливают генераторы для восстановления работы систем водо- и теплоснабжения Первомайского района Владивостока. Это позволит восстановить подачу тепла в дома жителей, а также возобновить электроснабжение части потребителей микрорайона.

В район Чуркина были направлены 10 генераторных установок. Для подключения объектов жизнеобеспечения используются источники резервного питания ДРСК и смежных сетевых организаций.

Фото: предоставлено ДРСК

Параллельно идет работа по ремонту линии 110 кВ в Первомайском районе. Энергетики совместно со спасателями расчищают и демонтируют упавшие опоры.

Фото: предоставлено ДРСК

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.