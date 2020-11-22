Русский мост останется закрытым минимум до понедельника

Русский остров по-прежнему закрыт Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вантовый мост, соединяющий Владивосток и Русский остров, не откроют в воскресенье, как предполагалось раньше. Напомним, из-за обледенения мост закрыли еще в субботу, 21 ноября. Он останется закрытым минимум до понедельника.

Пока считается, что мост откроют в понедельник днем, 23 ноября. Но и эту дату еще могут перенести.

Проблема в том, что на вантах моста намерзли тонны льда. Сейчас он падает на проезжую часть, поэтому находиться на мосту небезопасно. Как это происходит, сняли очевидцы – кадры ужасают.

В субботу власти города запустили бесплатный паром между 30 причалом во Владивостоке и поселком Поспелово на Русском острове. Правда, за один рейс он может перевезти всего около 20 авто. В то время как с обеих сторон выстроились длинные очереди автомобилистов.

Паром на Русский будет курсировать до открытия моста . Сейчас паром Босфор Восточный вышел с острова Попова, куда доставил горожан, и направляется за людьми на пирс в Поспелово на Русском острове. Ориентировочно в 19 часов паром будет осуществлять там посадку пассажиров.

«Время оборотного рейса Поспелово - 30-й причал составляет порядка двух часов. Поэтому примерно в 20:00 на 30-м причале будет вестись посадка для отправления на Русский остров. По предварительным данным движение парома продлится до 01:00 ночи, чтобы вывезти с острова и доставить туда горожан», - подчеркивают специалисты администрации Владивостока.

Завтра, 23 ноября, паром на Русский отправится в 7 утра. Соответственно, с Поспелово в 8 часов.

Специалисты добавляют, что курсировать Босфор Восточный будет до открытия движения по Русскому мосту.

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