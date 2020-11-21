Не отменять же свадьбу! Экстренный паром увез на Русский остров в ресторан молодоженов с гостями

Молодожены и гости по пути на свадьбу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Экстренный паром, эвакуировавший сегодня, 21 ноября, застрявших на Русском острове людей, довез в обратном направлении необычных пассажиров - жениха и невесту Олега и Юлию.

У них сегодня свадьба, заказан ресторан Новик Кантри клаб. Гости приглашены, праздник обещает быть отличным! И внезапно: ледяной дождь, повреждена ванта на Русском мосту, мост закрыт и на Русский остров не добраться. Ресторан уже не отменить, да никто и не собирается.

- А вы бы стали отменять свою свадьбу? - смеется Олег.

Олег и Юлия настроены позитивно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Решение нашли: власти запустили бесплатные паромы между материком и островом. Вот им-то и воспользовались.

Первый рейс вышел из Владивостока в начале шестого, увез 43 человека и 19 машин. На обратном пути увез с Поспелово 21 машину и 182 застрявших там горожан.

Власти запустили паром, чтобы помочь добраться людям домой на остров или наоборот выбраться с острова Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тем временем, на материке в зале ожидания парома собирались не только островитяне, но и гости свадьбы. Нарядные, с цветами. Невеста всех красивее, жених - самый позитивный. В какой-то момент весь зал ожидания, в котором скопилось пару сотен человек, отмечал радостное событие с молодоженами.

- Передавайте властям, закрывшим мост, приветы! Ни у кого такой свадьбы не было, - смеется Олег.

Гости поддержали инициативу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Молодожены попозировали для фотографа «КП-Владивосток», а затем погрузились на паром - навстречу счастливой семейной жизни. Редакция «КП» поздравляет таких позитивных людей с радостным событием!

Русский мост до сих пор перекрыт, льдом повредило одну из вант Фото: Сергей БАЛАНОВ

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