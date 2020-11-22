В ДВФУ отменили занятия на ближайшие два дня

ДВФУ Фото: Сергей БАЛАНОВ

Руководство Дальневосточного федерального университета обратилось к студентам и сотрудникам с просьбой не посещать кампус на Русском острове в ближайшие два дня.

Занятия с 23 и 24 ноября перенесут на другие дни.

- Информация о проведении перенесенных занятий будет размещена в электронном расписании позднее. Преподавателям и студентам не рекомендуется посещение кампуса ДВФУ без крайней необходимости, - говорится в сообщении вуза.

Руководителям структурных подразделений ДВФУ рекомендовали организовать работу сотрудников 23 и 24 ноября в удаленном режиме.

Напомним, вантовый мост, соединяющий Владивосток и Русский остров, остается закрытым минимум до понедельника. В субботу власти города запустили бесплатный паром между 30 причалом во Владивостоке и поселком Поспелово на Русском острове. Правда, за один рейс он может перевезти всего около 20 авто. В то время как с обеих сторон выстроились длинные очереди автомобилистов.

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