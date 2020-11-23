«Всадник апокалипсиса» удивил приморцев

Весьма необычный способ передвижения в непогоду привлек внимание очевидцев
Фото: Ярослав ЮРИН
Видео со скачущим на коне мужчиной, которого уже прозвали «всадником апокалипсиса», набирает популярность в сети. Дело в том, что запись велась в самый разгар непогоды в Приморье, после ледяного дождя и обрушившегося снегопада. Естественно, что житель Лесозаводска гордо скачущий на коне прямо по городу, привлек внимание очевидцев.
Непогода не на шутку разыгралась в Приморье. Дождь и снег сковали движение по дорогам, однако ненастье напугало не всех. Когда люди пробирались по заваленным сугробам дорогам, а машины ползли по проторенной колее, герой съемки бойко скакал на коне, удивляя окружающих.
«Главное, экологично. И прогревать не нужно», «Высокое качество и доступная цена», «Сиденье с подогревом», «Человек на работу скачет, не таксует», «Всадник апокалипсиса», – комментируют необычную поездку пользователи сети.
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