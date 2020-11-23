Подключены потребители электроэнергии бухты Лазурная и поселка Емар во Владивостоке

Восстановлено электроснабжение во Владивостоке в районе бухты Лазурная и поселка Емар. Фото: предоставлено пресс-службой ДРСК

Восстановлено электроснабжение потребителей пригорода Владивостока в районе бухты Лазурная и поселка Емар. Напряжение также подано на коммунальные и социально-значимые объекты микрорайона. В воскресенье вечером завершены ремонтные работы на линии 110 кВ, сообщила пресс-служба «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК).

Возобновить подачу электричества удалось после того, как энергетики восстановили провод на ЛЭП. Самым сложным для энергетиков стало добраться до места повреждения — линия проходит по лесному массиву. Множество деревьев под тяжестью льда упали, перекрыв проезды к линии электропередачи, чтобы проехать к ней необходимо было сначала расчистить дорогу.

Также вечером была включена в работу линия 110 кВ в Хасанском районе. Утром из-за активного таяния гололеда и падения ледяных обломков она повторно отключилась. Сейчас электроснабжение большей части потребителей района восстановлено. Работы продолжаются по линии, питающей часть поселка Славянка.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.

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