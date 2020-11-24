Ударными темпами идут работы по восстановлению электроснабжения района Чуркин

Энергетики монтируют третью опору линии, питающей район Владивостока Чуркин. Фото: пресс-служба ДРСК

На линии 110 кВ, питающей район Чуркин, энергетики монтируют третью опору. Две опоры были установлены в течение сегодняшней ночи.

Ночью место проведения работ посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он высоко оценил усилия энергетиков, которые они прикладывают для восстановления электроснабжения жителей.

«По плану, как мы и говорили, в среду будем пробовать включать. Работают бригады из соседних регионов, из Амурской, Сахалинской области, наши энергетики. Надеемся, что свою задачу они выполнят. Молодцы ребята, работают все ночью», - отметил работу энергетиков губернатор.

Сегодня энергетики планируют закончить установку трех новых опор, после этого приступят к монтажу провода. Монтажные работы на линии идут круглосуточно. В них участвуют как энергетики ДРСК, так и специалисты подрядных организаций.

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