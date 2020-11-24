«Единая Россия» идет на помощь пострадавшим от коммунальной катастрофы

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

Партийные мобильные бригады, сформированные по решению секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Олега Кожемяко, продолжают оказывать помощь людям, оставшимся после ледяного циклона в Приморье без электричества, воды и теплоснабжения в своих домах. Активисты доставляют продукты и воду в пункты временного размещения (ПВР) и обеспечивают работу полевых кухонь.

Во Владивостоке местное отделение «Единой России» закупает предметы первой необходимости и обеспечивает работу трех пунктов раздачи: на ул. Каштановой,11, Полярной, 1 и на новой точке, созданной у Мариинского театра (ул. Фастовская, 20). Здесь размещены полевые кухни для жителей Первомайского района, наиболее пострадавшего от непогоды района города, который частично остается без света и воды.

«Региональное отделения Партии закупило газовые плитки и баллоны к ним, воду, свечи, продукты и товары первой необходимости и раздает это все в районах, где жители остались без света. Мы привлекли наших активистов, чтобы работать на нескольких точках, в несколько смен. Волонтеры подвозят гуманитарную помощь, работают на раздаче, оказывают помощь по расчистке прилегающих территорий. Делаем все, что необходимо для жизнеобеспечения города», - отметил Александр Щербаков.

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Помощь приходит и к тем, кому сегодня сложно выйти из дома – инвалидам и пожилым людям.

«Волонтерский центр «Единой России» принимает заявки от граждан преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. В основном звонки поступают с Первомайского района, но есть обращения с Эгершельда и Первореченского района города. Сегодня и завтра развозим продукты, воду, газовые баллоны и плитки. На доставку гуманитарной помощи по адресам мы направили три машины, которые нам предоставил депутат Госдумы Владимир Новиков», - сообщила председатель общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», руководитель общественной организации ЦСО «Родные люди» Наталья Кокорева.

Мобильные бригады по оказанию адресной помощи гражданам 65+ сформированы также сторонниками партии «Единая Россиия» и депутатами Думы г. Владивостока – Виктором Аблаповым, Лилией Полозовой, Людмилой Таран.

Добавим, что гуманитарные наборы, в состав которых входят газовые плиты, баллоны к ним, вода и предметы первой необходимости будут переданы сегодня волонтерами «Единой России» жителям острова Русский. Помощь предназначена для одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов. И сегодня же на Русском разворачиваются пункты временного размещения и полевые кухни, чтобы обеспечить горячим питанием оставшихся без света островитян.

Дополнительные пункты питания созданы в г. Артеме, получивший, как и Владивосток, максимальные повреждения коммунальной инфраструктуры. Горячее питание и генераторы для подзарядки устройств доступны в 16 мобильных пунктах. Здесь можно получить бесплатно горячую еду, попить чай, зарядить телефоны, планшеты, ноутбуки и другую технику. Помимо этого, в ДК угольщиков, ДШИ №2, Ледовом дворце и Обществе инвалидов Артема работают стационарные пункты временного пребывания граждан. Также 3-х разовое питание организовано для детей из микрорайонов, оставшихся без света, в школах городского округа. Ежедневно горячую еду получают порядка 6 тысяч артемовцев, дома которых были обесточены в результате стихии.

Помощь в организации питания оказывают депутаты Законодательного Собрания Приморского края от фракции «Единая Россия». Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик вместе с коллегой-однопартийцем Игорем Шауфлером 23 ноября побывали на нескольких мобильных пунктах. Депутаты лично посмотрели, как организовано питание, побеседовали с артемовцами, рассказали, что делают органы власти, чтобы восстановить разрушенные стихией линии электроснабжения, обеспечить подачу тепла и воды, ответили на вопросы жителей.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, работу по оказанию помощи оставшимся без коммунальных удобств гражданам следует продолжать в полном объеме.

«Доставляйте людям газовые баллоны и плиты, продукты питания. Готовы поддержать муниципалитет из резервного фонда, главное, чтобы помощь гражданам поступала вовремя», – заявил глава Приморского края.