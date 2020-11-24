6 компаний поспорят за возможность открыть отель в историческом здании Владивостока

Историческое здание будущей гостиницы расположилось во Владивостоке по адресу: Краснознаменный переулок, 10 Фото: Правительство Приморского края

Шесть коммерческих компаний готовы побороться за право открыть гостиницу в историческом центре Владивостока на условиях государственно-частного партнерства. Победитель определится в ходе конкурсных процедур, которые начнутся в декабре.

Как уже ранее писала «КП-Владивосток», здание будущей гостиницы расположилось по адресу: Краснознаменный переулок, 10. Бывший доходный дом постройки начала XX века имеет площадь 1500 квадратных метров и входит в число объектов культурного наследия регионального значения. Собственником сооружения является правительство Приморья.

Как сообщает пресс-служба правительства края, опыт создания гостиницы на условиях концессии станет первым для региона.

С предложением сделать в историческом здании гостиницу к приморским властям обратилась компания «ДВ-капитал». Так как идея вызвала интерес и у других предпринимателей будет проведен конкурс и сейчас идет работа по подготовке конкурсной документации.

Пока в конкурсе собираются участвовать шесть претендентов: индивидуальный предприниматель Станислав Чиреев, ООО «Строительное управление-1», ООО «ДВ-Капитал», ООО «Диалог народов», ООО «Дальневосточная инвестиционная корпорация» и ООО «Открытый мир».

— Участники, прошедшие отбор, должны будут предоставить проекты, в соответствии с которыми они планируют приступить к развитию будущей гостиницы. Авторы самой проработанной инициативы и заключат концессионное соглашение с правительством края, — рассказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

СПРАВКА:

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — взаимовыгодное сотрудничество власти и бизнеса. Его ключевая цель — повышение качества оказания услуг в социальной сфере, сфере ЖКХ, здравоохранении и других общественно важных отраслях, за функционирование которых отвечает государство.

Инвестор, реализующий проект на условиях ГЧП, может претендовать на использование государственного имущества, бюджетных средств и государственных гарантий в случае необходимости оформления кредита. Ему оказывают административную поддержку — помогают в оформлении лицензий, разрешительной документации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14