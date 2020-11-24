Энергетики подключили несколько населенных пунктов Приморья

Фото: АО «ДРСК»

В Надеждинском районе и Артемовском городском округе большинство потребителей от сетей ДРСК уже подключены. Смежные сетевые организации Оборонэнерго и Артемовская электросетевая компания пока продолжают работы на своих объектах на этих территориях.

В течение дня энергетики возобновили подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов Приморского края. Бригады ДРСК сегодня отрабатывали заявки потребителей по отдельным адресам в селах Уссурка, Синий Гай, Красное знамя, Утесное, Лазаревка, а так же в Партизанске и Большом Камне.

Восстановлена работа линии к п. Береговое, Рыбачий, Песчаный в Хасанском районе. Сейчас специалисты занимаются переводом поселковых сетей от генераторных установок к централизованному электроснабжению.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в населенных пунктах Михайловского и Черниговского районов.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.