Дали свет — газ рванул: во Владивостоке в доме на Чуркине взорвался газовый баллон

В доме на улице Терешковой во Владивостоке взорвался газовый баллон. Фото: Инстаграм-паблик blog_vladivostok

В одном из многоквартирных домов района Владивостока Чуркин сегодня, 25 ноября, прогремел взрыв. В квартире дома по адресу: улица Терешковой, 3а, через 10 минут после того, как после 6-дневного блэкаута дали свет, взорвался газовый баллон.

По свидетельству очевидцев, в квартире взрывом выбило стекла окон, получил повреждения балкон. На место происшествия прибыли полиция и МЧС.

По предварительной информации, в квартире на кухне во включенном состоянии находилась электрическая плита, а на конфорке стоял газовый баллон. Когда дали свет, плита нагрела емкость с газом.

Ни полиция, ни МЧС пока не прокомментировали произошедшее.

"Люди не пострадали, выбито два окна, которые при содействии управляющей компании планируется восстановить сегодня до вечера", - сообщили представители мэрии.

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