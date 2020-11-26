Падающие с Золотого моста во Владивостоке глыбы льда разбили авто

Владелец поплатился за беспечную парковку
Фото: dps_vl
Несмотря на предупреждения специалистов о падающих льдинах и просьбах не парковать свои авто вблизи опасных объектов, многие приморцы весьма легкомысленно относятся к своим транспортным средствам. В этот раз за беспечную парковку поплатился владелец Honda Fit. Машину изрядно помяло внушительной глыбой льда, прилетевшей с Золотого моста.
Напомним, ванты и мостовое перекрытые вот уже несколько дней чистят от наледи. При этом полицейские перекрывают движение на Светланской, весь транспорт отправляют в объезд. По сообщением очевидцев, и сейчас с двух сторон дежурят экипажи, проезда под мостом нет.
Аварийный участок перекрыт
Фото: Яндекс. Карты
Не заметить масштабное перекрытие довольно сложно, да и во всех СМИ информация обновляется постоянно. Однако, судя по видео, желающих припарковаться на опасном участке – хоть отбавляй. Конечно со стоянками в центре города крайне сложно, куда удачнее сделать лишний круг или пройти пешком остановку, чем забирать потом искореженную машину.
Специалисты также чистят мост на остров Русский. При этом помимо дорожников в уборке льда участвуют промышленные альпинисты и сотрудники МЧС. Проезд на остров обещают открыть не раньше вечера пятницы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледопад на голову. Вместе с оттепелью во Владивосток пришла новая беда
Огромные глыбы льда устремились вниз с крыш и фасадов зданий (фото, видео)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14