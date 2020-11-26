Падающие с Золотого моста во Владивостоке глыбы льда разбили авто

Владелец поплатился за беспечную парковку Фото: dps_vl

Несмотря на предупреждения специалистов о падающих льдинах и просьбах не парковать свои авто вблизи опасных объектов, многие приморцы весьма легкомысленно относятся к своим транспортным средствам. В этот раз за беспечную парковку поплатился владелец Honda Fit. Машину изрядно помяло внушительной глыбой льда, прилетевшей с Золотого моста.

Напомним, ванты и мостовое перекрытые вот уже несколько дней чистят от наледи. При этом полицейские перекрывают движение на Светланской, весь транспорт отправляют в объезд. По сообщением очевидцев, и сейчас с двух сторон дежурят экипажи, проезда под мостом нет.

Аварийный участок перекрыт Фото: Яндекс. Карты

Не заметить масштабное перекрытие довольно сложно, да и во всех СМИ информация обновляется постоянно. Однако, судя по видео, желающих припарковаться на опасном участке – хоть отбавляй. Конечно со стоянками в центре города крайне сложно, куда удачнее сделать лишний круг или пройти пешком остановку, чем забирать потом искореженную машину.

Специалисты также чистят мост на остров Русский. При этом помимо дорожников в уборке льда участвуют промышленные альпинисты и сотрудники МЧС. Проезд на остров обещают открыть не раньше вечера пятницы.

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