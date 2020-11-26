Поражение легких около 70%. COVID унес жизнь опытного приморского врача

Опасная инфекция унесла жизнь еще одного медицинского работника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальные новости пришли накануне из Находки. Там, в стенах ковидного госпиталя скончался медик. Какое-то время мужчина лечился дома, но легче ему не становилось. В больницу соседнего города мужчина поступил уже в тяжелой форме. По предварительной информации, легкие были поражены уже на 70%. Пациента экстренно перевили на ИВЛ. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь коллеги, но все старания оказались тщетными.

Как удалось выяснить, врач-эндоскопит с 29-летним стажем, проживал и работал в Партизанске. При этом специалист по ФГДС вел прием в детской поликлинике и в железнодорожной больнице. Коллеги отзываются о погибшем, как профессионале своего дела и отзывчивом человеке.

– Если понадобится, то в медицинских учреждениях будет введен карантин. Все делается строго по указаниям Роспотребнадзора. Сначала нужно установить круг контактных, – отметила официальный представитель краевого минздрава.

Как уверяют жители Партизанска, у мужчины осталась жена и несовершеннолетний ребенок. Получит ли семья какие-то выплаты, решит ФСС. После эпидрасследования станет ясно, заразился ли медик на рабочем месте и связана ли его гибель с профессиональной деятельностью.

Редакция «КП» приносит искренние соболезнования семье погибшего.

Стоит отметить, что медики, на которых сейчас падает двойная нагрузка в связи с пандемией, пожалуй, возглавляют список тех, кто в зоне риска. Случаи заражения специалистов в разных медучреждениях края, отнюдь не редкость.

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