В «тысячекоечной» больнице Владивостока выявили пациентов и врачей с коронавирусом

Хирургическое и урологическое отделение Владивостокской клинической больницы №2, известной как «тысячекоечная» закрыли на карантин. Дело в том, что в медицинском учреждении накануне выявили несколько пациентов и медиков с коронавирусом. Наличие опасной инфекции уже подтвердили тесты.

– В настоящее время специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица, отслеживается вся цепочка взаимодействия и пациентов и медперсонала, – прокомментировала заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Всех пациентов перечисленных отделений, которые контактировали с больными, сейчас перевели в провизорный госпиталь. Они ждут результаты анализов. Людей, нуждающихся в срочном лечении урологических заболеваний или хирургическом вмешательстве теперь принимают в краевой клинической больнице №1, Дальневосточном окружном медицинском центре ФМБА России, а также в железнодорожной больнице.

По словам специалистов, в Приморье разработана маршрутизация, так называемая медицинская сортировка больных с коронавирусом.

– Все пациенты с установленным диагнозом, средней и тяжелой степени тяжести , остаются во Владивостоке в инфекционном госпитале ККБ №2, а пациенты с более легкой формой заболевания – безклиническим проявлением – направляются в Уссурийск, где также действует инфекционный госпиталь при горбольнице, оснащенный всем необходимым, – отметила представитель регионального министерства здравоохранения.

Также для людей с признаками COVID-19 начал работу госпиталь в Находке. В стационаре сейчас находится 1 пациент с подтвержденным диагнозом и 8 «подозрительных». В крае сейчас подтверждено 104 случая заражения коронаирусом.

Напомним, случай заражения медиков в Приморье, уже не первый. Ранее стало известного о болезни одного из врачей Михайловской центральной больницы. Медработник, возможно, подхватила инфекцию от пожилой пациентки. Медицинской организации пришлось закрыться на карантин.

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