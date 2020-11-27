«Приедем к выходным, город встал»: вечерние пробки во Владивостоке достигли 10 баллов

Владивосток сковали мощные пробки Фото: Милана СОКОЛ

Глядя на «краснеющую» карту приморской столицы, можно подумать, что в городе началась предновогодняя кутерьма. Обычно именно перед праздниками движение значительно ухудшается. Но причина коллапса в другом – Владивосток еще до конца не может оправиться от ледяного апокалипсиса. Хоть основные дороги и прочищены, выезды на них с прилегающих территории остаются во льду. Местами валяются сломанные деревья, нависают обледеневшие ветки и провода.

В пятницу вечером, когда люди устремились с работы, движение вновь оказалось парализовано. Сейчас транспортный коллапс, согласно сервису «Яндекс. Пробки», достиг 10 баллов.

Индекс загруженности приморских дорог - максимальный Фото: Яндекс. Карты

По сообщением очевидцев, пробка в город начинается от Зари. И длится практически до центра, с небольшими перерывами в пол-остановки. В обратной направлении транспорт замедленно движется с Эгершельда. Масштабными заторами скованы все центральные улицы. Как минимум до 20:00 закрыто движение под Золотым мостом на Светланской.