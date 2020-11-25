Ледопад на голову. Вместе с оттепелью во Владивосток пришла новая беда

Владивосток пытается пережить ледовый апокалипсис Фото: Иван МАКЕЕВ

Ледяной шторм наделал много бед в Приморье, не обошла непогода стороной и Владивосток. Из-за многочисленных коммунальных аварий без света на протяжении 6 суток была часть Первомайского района приморской столицы. Помимо перебоев с электричеством есть и не менее серьезная проблема: дороги, деревья, провода и фасады зданий скованы внушительным слоем льда. Как говорят специалисты, такого аномального обледенения в крае не было последние 30 лет. Стоило едва пробиться солнышку, как все это великолепие начало таять и валиться вниз, угрожая пешеходам.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Северные стороны зданий во Владивостоке по-прежнему обледеневшие. Выйти из подъезда просто страшно. Чаты в ватсапе буквально пестрят сообщениями о падающих глыбах и просьбами перепарковать свои авто.

– Решила отвести ребенка в садик, из-за того, что межквартальные дороги не прочищены оставила машину в гараже. Но сразу об этом пожалела. Горы поваленных деревьев, висящие провода, скользкий тротуар, на котором мы трижды упали – и это полбеды. На протяжении всего пути с крыш валились сосульки и огромные куски льда, нас натуральным образом чуть не прибило. Спрятаться просто негде, не представляю, как более старшие ребята сегодня будут возвращаться сами домой из школы. Так и до беды недалеко, – поделилась жительница Ленинского района города.

Огромные льдины падают с крыш Фото: Милана СОКОЛ

Пройти по тротуару не так то просто Фото: Милана СОКОЛ

Из-за глыб, устремившихся вниз с вант Золотого моста, сейчас перекрыто движение на Светланской. Весь транспорт пускают в объезд, на опасном участке дежурят экипажи ДПС.

Движение перекрыли из-за падающего льда. Фото: Юлиана Виноградова

По той же причине с выходных остается перекрыта дорога и на Русский остров. Там из-за обледенения на мосту оторвало оболочку ванты. Коммунальщики надеются открыть проезд в ближайшее время.

Специалисты советуют автомобилистам в эти дни не парковать свои машины вблизи зданий и деревьев, стараться не ездить под проводами и рядом с рекламными щитами. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о десятках пострадавших.

Глыба льда проломила крышу авто. Фото: предоставлено очевидцами

– На Некрасовском путепроводе со щита упал лед, задело две машины, еле смогли разъехаться. Будьте осторожны, – делятся свидетели.

Пешеходам же следует проявить максимальную бдительность. Из-за гололеда и упавших веток в травмпункты обращаются сотни людей.

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