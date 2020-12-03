СК заинтересовался школьницами, которые проводили прямой эфир в одном нижнем белье в Приморье

Следователи устанавливают личности девочек и их родителей. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи Уссурийска начали доследственную проверку по сообщению о двух школьницах, проводивших прямой эфир в одном нижнем белье. Как рассказала заявительница, увидевшая видео в сети, девочки показывали акробатические трюки с элементами эротики для мужчин.

По некоторым данным, за выполнение трюков по заказу зрителей девочки получали деньги. Так они хотели заработать на новый телефон. Однако есть и другое мнение на прямой эфир несовершеннолетних. Один из зрителей рассказал «КП» о том, что никакого эротического подтекста в их трансляции не было, женщина, написавшая заявление, по-своему взглянула на ситуацию.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности несовершеннолетних и их родителей, - рассказали в СУ СК России по Приморскому краю. - По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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