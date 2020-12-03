Новую партию вакцины от коронавируса завезут в Приморье на следующей неделе

До конца 2020 года в Приморье должно поступить 1640 доз вакцины от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная партия отечественной вакцины от коронавируса поступит в Приморье на следующей неделе, об этом сообщает краевой минздрав. Прививать ею будут врачей и социальных работников.

До конца 2020 года в край должно поступить 1640 доз вакцины. Очередная партия в 500 доз прибудет уже на следующей неделе, заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

- Из них 42 дозы поступили, они были введены медицинским работникам, работающим в “красных зонах” стационаров и поликлиник. На следующей неделе мы получаем еще 500 доз вакцины, холодовое оборудование для хранения готово. Это небольшая партия, прививать будем добровольно медицинских и социальных работников. Остальные 1100 доз должны прийти в декабре, - уточнила Анастасия Худченко.

Вместе с тем о старте массовой вакцинации от коронавируса говорить пока рано. Такую кампанию можно будет проводить только после завершения всех клиничиских испытаний. По мнению Анастасии Худченко, произойдет это в январе-феврале 2021 года.

Пока же в крае идет вторая волна вакцинации от гриппа. Сделать прививку бесплатно можно в своей поликлинике. В первую очередь рекомендовано привиться лицам, находящимся в группе риска, куда с недавнего времени вошли также школьники и студенты.