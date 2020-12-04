Первый пошел. Во Владивостоке рыбак провалился под лед

На помощь к рыбаку пришли очевидцы Фото: принтскрин видео.

Несмотря на все предупреждения о запрете выхода на тонкий лед, во Владивостоке находятся экстремалы, готовые рискнуть жизнью ради рыбалки. Одного из таких отчаянных жителей края пришлось спасать накануне. Мужчина провалился в полынью буквально по пояс, но самостоятельно выбраться не смог.

Настоящая операция по спасению утопающего развернулась в районе Океанской. Незадачливого рыбака пришлись вытаскивать из ледяной ловушки с помощью троса и подручных средств. К счастью, все закончилось благополучно. При этом стоит отметить, что другие отдыхающие продолжили рыбалку, как ни в чем не бывало.

Беспечность окружающих привела пользователей соцсетей в недоумение.

«А что на машине не поехал!?», «А остальные смотрю не торопятся уходить», «Не последний раз спасали, если выжил, значит снова пойдет», «А потом будут объявления – ушел на рыбалку помогите найти», – отмечают местные жители.

Напомним, на прошлых выходных особо отчаянные жители края устремились на лед на авто. Жажда хорошего улова закончилась для нескольких рыбаков не лучших образом. Машины попросту провалились под неокрепший лед.

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